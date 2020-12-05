Soylu: 20 bin 101 uygulama noktası var; tedbirler 78 bin 873 kamerayla izleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 20 bin 101 uygulama noktasında denetim yapıldığını belirterek, “78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir” dedi.
Türkiye genelinde dün akşam saat 21:00’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar sürecek.
Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki (GAMER) Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı.
Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre halkın kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.