Soylu, ‘1 Mayıs’ta yasak getirmedik’ dedi: Terör örgütleri olursa işin rengi değişir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs kutlaması için kimseye yasak getirmediklerini belirterek “Terör örgütleri işin içinde olursa, biz de işin rengini değiştiririz” dedi.

Memleketi Trabzon’da basın toplantısı düzenleyen Soylu, yurt çapında 1 Mayıs’ta 51 büyük etkinlik düzenleneceğini söyledi.

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DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticilerinin kendisini ziyaret ettiğini ve ‘ortak anlayış içinde’ İstanbul’da 1 Mayıs’ın, Maltepe’deki dolgu alanında kutlanacağını belirten bakan, Türk-İş’in Hatay’da, Hak-İş’in de Adana’da olacağını aktardı.

İçişleri bakanı sözlerine şöyle devam etti: “1 Mayıs öncesi kimseye bir yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak ancak bir tek şey; PKK, terör örgütleri eğer işin içinde olurlarsa, biz de işin rengini değiştiririz. Kamu düzenini sağlamak bizim görevimiz. Bizden istenen budur.”

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Soylu, bir dizi güvenlik önlemi alındığını belirterek “Terör örgütleri bunu istismar etmek, sabote etmek isteyebilir mi? İsteyebilir. Biz ona asla müsaade etmeyiz, Allah’ın izniyle, milletimizin 1 Mayıs’ı en iyi şekilde geçirmesi hususunda bütün güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isterim” dedi.

1 Mayıs’ın, İstanbul’da kutlama yapılmasına izin verilmeyen alanlar arasında yer alan Taksim’de gerçekleştirilmesine izin çıkmamıştı.