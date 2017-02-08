‘Söyleme mecburiyeti’: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ demeyen öğretmene onay yok

Erzurum’da aday statüsündeki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni K.Ö.’ye, asaletinin onaylanması için girdiği mülakatta ‘başkanlık sistemi’ hakkında ne düşündüğü soruldu. Sıcak bakmadığını söyleyen K.Ö.’nün asaletinin onaylanması gelecek yıla kaldı.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre Aşkale’de görev yapan K.Ö., sözleşmeli olarak göreve başladıktan beş yıl sonra devlet memuru oldu ve 1.5 yıl boyunca aday statüsünde görev yaptı.

K.Ö.’nün Eğitim-Sen Erzurum Şubesi’ne verdiği dilekçede yer alan bilgiye göre performans notları ortalaması 92, yazılı sınav ortalaması da 79’du. K.Ö. adaylığının kaldırılması ve asaletinin onaylanması için mülakat sınavına girdi.

Öğretmene sorular: Türk-İslam kültürü, başkanlık sistemi…

Beş kişilik komisyonun yer aldığı mülakata giren K.Ö.’ye disiplin yönetmeliğiyle ilgili bir sorunun yanısıra “Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yerleşmesini sağlayan üç isim verebilir misiniz?” diye de soruldu.

Bunun ardından güncel olaylarla ilgili K.Ö’ye soru yönelten komisyon başkanı “Başkanlık sistemi ve referandum hakkında ne düşünüyorsun? Çevrendekilere ne tavsiye edeceksin?” dedi. Soruya başkanlık sistemine olumlu bakmadığını ve Türkiye’ye fayda getirmeyeceğine inandığını kaydeden K.Ö.’nün bu cevabının ardından mülakat sona erdirildi.

Alanla ilgili kendisine sorulan iki soruya doğru yanıt verdiğini düşünen K.Ö.’ye mülakattan 34 puan verildi. Ancak asaletinin onaylanması için ortalama 60 puan alması gerekiyordu.

Bunun üzerine ‘başkanlık sistemi’ne ilişkin soruya ‘Evet’ demediği için düşük not aldığını savunan K.Ö., Eğitim-Sen Erzurum Şubesi’ne durumu ileterek mülakat sınavının iptali istemiyle dava açmak için hukuki destek istedi.

‘Asıl sorun muhalefeti sindirmek’

Öğretmenin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Ben FETÖ’cü veya PKK’lı değilim. Okulda siyaset yapmamak ve öğrencileri yönlendirmemek koşuluyla siyasi açıdan solda yer alan biriyim. Benim şu anki durumum meselenin sadece FETÖ olmadığının göstergesidir. Zira bana bu yapılırken geçmişte cemaatin dershanelerine gitmiş ancak şimdi pişman olduklarını söyleyen kişiler bu muameleye maruz kalmamaktadır. Asıl sorunun muhalifleri sindirmek ve devlet kurumlarından ayıklamak oldukları açıktır.”

‘Onlar gibi düşünmeyenleri mülakattan geçirmiyorlar’

ğitim-Sen Erzurum Şube Başkanı Ferit Ağyürek, K.Ö’nünkilere benzer çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek şunları söyledi: “İlk defa referandum konusunda aday öğretmene soru sorulduğunu duydum. Ama genel olarak mülakatlarda benzer sıkıntılar var. Bizim üyemiz olsun, olmasın çok sayıda kişiden şikayetler alıyoruz. Mülakatları geçemeyen çok sayıda kişi var. Bunlar da genelde solcu, demokrat öğretmenler. Onlar gibi düşünmeyenleri mülakattan geçirmiyorlar.”