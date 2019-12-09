Soykırımcıyı öven yazara protesto: Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan Nobel’e boykot

Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’nın, Bosna ve Kosova’daki soykırımın baş aktörü olarak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılandığı sırada 2006’da Lahey’deki hücresinde ölen Sırbistan’ın eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç’i öven Avusturyalı yazar Peter Handke’nin 2019 Nobel edebiyat ödülünü alması için düzenlenen ödül törenini boykot edeceği açıklandı.

Peter Handke. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre ilk boykot açıklaması Arnavutluk’tan geldi. Arnavutluk’un İsveç büyükelçisi, Nobel ödül törenini boykot edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından TV’lerde yer alan haberlerde Türkiye’nin de ödül törenine katılmayacağı belirtildi.

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Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gant Cakaj Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tepkimizle tutarlı olarak İsveç Büyükelçisi’ne de Handke’yi protesto ederek törene katılmamasını talimatını verdik” dedi. Cakaj, şöyle devam etti: “Yugoslavya’nın dağılması sırasında işlenen savaş suçlarının haklı gösterilmesi ödüllendirilmemeli. Bu yalnızca mücadele edilmesi ve şiddetle kınanması gereken inkâr tutumunu güçlendirir.”

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de, bunun ülkenin resmi duruşu olduğunu belirtti.

TRT Haber’de yer alan açıklamada da “Türkiye İsveç’in başkenti Stockholm’deki Nobel ödül törenine katılmayacak” dendi.

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İsveç Akademisi’nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi’nin suçlu bulduğu Miloşeviç’i destekleyen ifadelerde bulunan ve cenazesine katılan Handke’ye Nobel edebiyat ödülünü vermesi, büyük eleştirilere neden olmuştu.

Suçlanan Handke, Stockholm’de bir basın toplantısı sırasında Miloşeviç’e verdiği desteği ile ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.