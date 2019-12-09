Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soykırımcıyı öven yazara protesto: Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan Nobel’e boykot

Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’nın, Bosna ve Kosova’daki soykırımın baş aktörü olarak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılandığı sırada 2006’da Lahey’deki hücresinde ölen Sırbistan’ın eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç’i öven Avusturyalı yazar Peter Handke’nin 2019 Nobel edebiyat ödülünü alması için düzenlenen ödül törenini boykot edeceği açıklandı.

Peter Handke. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre ilk boykot açıklaması Arnavutluk’tan geldi. Arnavutluk’un İsveç büyükelçisi, Nobel ödül törenini boykot edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından TV’lerde yer alan haberlerde Türkiye’nin de ödül törenine katılmayacağı belirtildi.

Reklam

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gant Cakaj Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tepkimizle tutarlı olarak İsveç Büyükelçisi’ne de Handke’yi protesto ederek törene katılmamasını talimatını verdik” dedi. Cakaj, şöyle devam etti: “Yugoslavya’nın dağılması sırasında işlenen savaş suçlarının haklı gösterilmesi ödüllendirilmemeli. Bu yalnızca mücadele edilmesi ve şiddetle kınanması gereken inkâr tutumunu güçlendirir.”

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de, bunun ülkenin resmi duruşu olduğunu belirtti.

TRT Haber’de yer alan açıklamada da “Türkiye İsveç’in başkenti Stockholm’deki Nobel ödül törenine katılmayacak” dendi.

Reklam

İsveç Akademisi’nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi’nin suçlu bulduğu Miloşeviç’i destekleyen ifadelerde bulunan ve cenazesine katılan Handke’ye Nobel edebiyat ödülünü vermesi, büyük eleştirilere neden olmuştu.

Suçlanan Handke, Stockholm’de bir basın toplantısı sırasında Miloşeviç’e verdiği desteği ile ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

SON HABERLER

Enerji bakanlığı bürokratına ‘rüşvet’ davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bir madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği kaydedildi.

Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu’da, Ceren Özdemir’i (20) öldüren Özgür Arduç (35), Van’da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Arduç’un, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kestiği öğrenildi.

İBB ihalesi kapsamında yapılması gereken 1066 durak inşa edilmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’nin aldığı, sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş.’ye devrettiği ihalede 1066 akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...