Soykırımcıyı öven yazar, Nobel ödülünü alırken dışarıda protesto edildi

Bosna’da 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’te aldı. Handke, ödülünü alması öncesi törenin düzenlendiği bina önünde Bosna ve Kosova’daki soykırım kurbanları tarafından protesto edildi.

Fotoğraflar: Reuters

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 2019 Nobel Ödülleri töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine verildi. Törende, Srebrenistsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke de ödülünü aldı. Törene Handke’ye tepki olarak Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.

Reklam

Ödül töreninin yapılacağı binanın dışında protesto

2019 Nobel Ödül Töreni öncesi Stockholm Konseri Evi’nin dışarısında toplanan kalabalık, Bosna soykırımını inkar eden ve Bosna ile Kosova’daki soykırımın sorumlusu olarak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edildiği sırada 2006’da ölen Sırp lider Slobodan Miloşeviç’e hayran olduğunu açıklayan Avusturyalı yazar Peter Handke’nin ödül almasını protesto etti.

Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ise 2019 Nobel Ödül Töreni’nde Peter Handke’nin almış olduğu ödülün kabul edilemez olduğunu, bu yüzden Kosova Cumhuriyeti’nin bu etkinliği protesto ederek katılmadığını belirtti. Diğer taraftan yeni kurulacak hükümette başbakan olması beklenen Vetvendosye Partisi Lideri Albin Kurti de, Balkanların kanlı savaşlardan sonra adalete, barışa ve halklar arasında dostluğa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Adalet ile tarih gerçeklere ulaşır ve geleceği birbirimize güvenerek inşa edebiliriz. Jean Paul Sartre da Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetmişti çünkü o ezilenlerin tarafındaydı ve buna isyan ediyordu. Handke ise zulmedenlerin tarafındadır” açıklamasında bulundu.