Soykırım suçlusu ‘Bosna Kasabı’ Mladiç cezaevinden telefonla canlı yayına katıldı

Ömürboyu hapis cezasına çarptırılan ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç Hollanda’da kaldığı cezaevinden yasadışı bir şekilde Sırbistan’da canlı yayınlanan bir televizyon programına telefonla katıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç için soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçun da aralarında olduğu 11 ayrı suçtan 21 Kasım 2017’de müebbet hapis cezası vermişti.

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Özellikle Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında sekiz bin Boşnak Müslüman erkeğin Sırp güçler tarafından öldürülmesinde oynağı rol nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılan Mladiç, Sırbistan’daki birçok kişi tarafından hala ‘kahraman’ olarak nitelediriliyor.

Fransız BFM TV’nin aktardığına göre, Mladiç dün Sırbistan’da yayın yapan özel bir kanal olan TV Happy’nin canlı yayınına telefonla katıldı.

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Sırp savaş suçlusu Vojislav Seselj ile Rus milletvekili Pavel Dorokhin’in de yer aldığı stüdyoda aynı zamanda Ratko Mladiç’in oğlu Darko Mladiç bulunuyordu.

Babası hakkında kitap yazan Darko Mladiç telefonundan babası Ratko Mladiç’i aradı. Ratko Mladiç stüdyoya bağlandığındaysa telefonun sesi hoparlöre yansıtıldı.

‘Cezaevinden öpücük gönderen’ Mladiç aynı zamanda stüdyodaki bir diğer savaş suçlusu Seselj’in kendisini cezaevinde görmeye gelmesini istedi. Hollanda’nın Lahey kentindeki cezaevinde kalan 75 yaşındaki ‘Bosna Kasabı’, “Seselj’e söyleyin beni görmeye ve satranç oynamaya gelsin. En son onu yediye bir yendim” dedi.

Hükümlü savaş suçlusu telefonu kapatırken “Rusya’yı özellikle selamlıyorum… Sovyetler Briliği Komünist Partisi’ni selamlıyorum… NATO’nun talepleri karşısında Rusya gözünü dört açsın. Hepinizi kucaklıyorum” dedi.

Birkaç dakika süren telefon görüşmesinin ardından programın moderatörü Milomir Mariç “Teşekkürler General” diyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Medyaya konuşması izne bağlı

Balkan insight adlı haber sitesinin aktardığına göre Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Sözcüsü Helena Eggleston, tutukluların aileleriyle görüşme hakkı olduğunu söyledi.

Sözcü, hükümlülerin medyaya konuşmaları halindeyse bunun öncelikle Uluslararası Adalet Divanı Sekreterliği tarafından onaylanması gerektiğini dile getirdi.

Mladiç’in kuralları ihlal ettiğini belirten Eggleston, olası yaptırımlar hakkında konuşmadı.