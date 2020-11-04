Soyer’in başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ projesine bir günde 10 milyon lira destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de gerçekleşen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası barınma ihtiyacı olanlar ile kira yardımında bulunmak isteyenleri aynı platformda buluşturacak “Bir Kira Bir Yuva” projesi başlattı. Destek 24 saatte 10 milyon 180 bin liraya ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) düzenlediği basın toplantısında, Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan deprem sonrası çalışmalarını anlattı.

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Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Soyer, depremzedelere 8 bin 500’den fazla personel ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Soyer, depremzedeler için AFAD’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çadır kurduğunu belirterek bugün itibarıyla 253 seyyar tuvalet, 120 duş kabini ile üç çamaşırhanenin hizmete girdiğini ifade etti.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerin 27 bin 475 kişilik yemek servis ettiğini aktaran Soyer, dört noktada psikososyal destek verdiklerini, Eşrefpaşa Hastanesi’nden görevlilerin de çadırlardaki vatandaşların sağlık kontrollerini yaptığını dile getirdi.

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Soyer, enkaz alanlarındaki çadırları gezdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Olağanüstü büyük bir hizmet var ortada. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek her türlü hazırlık yapılmış. Neredeyse festival alanına dönmüş vaziyette. Açık büfe kahvaltılar, meyve, börek, çörek, her şey vatandaşlarımızın hizmetinde. ‘Halkın Bakkalı’ uygulaması üzerinden yardımseverlerce satın alınan erzak tutarı 13 milyona yaklaştı. Sadece 81 ilden değil, dünyadaki 340 ayrı noktadan destekler alıyoruz. Dün açıkladığımız ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyamıza destek, 24 saat dolmadan 10 milyon 180 bin liraya ulaşmış durumda. Ulaştığımız rakam 1100 hanenin başını sokacak bir yuva bulunduğu anlamına geliyor. Yıkılan, ağır hasarlı, yıkılacak 3 bin 680 hane var. 3 bin 680 ailemizin evi yok. En çok etkilenen dört mahalle var. Hasar tespiti yüzde 95-97 civarında tamamlandı. Yani 3 bin 680 olsa olsa 4 bine ulaşır. Kısacası 4 bin aile hedefimiz.”

‘Bir Kira Bir Yuva’ ile 1100 haneye ulaştıklarını, 662 aileye de belediye olanaklarıyla bir yuva sunduklarını anlatan Soyer, “(Bir süre önce boşaltılan) Hilton binasında Büyükşehir Belediyesi’nin hissesi vardı, 380 odanın tamamını en az üç ay vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yarından itibaren bu odalar kullanılabilir. Uzundere’de dört blokumuz var, her birinde 56 daire var. Bunlardan 56 daireyi açabilecek durumdayız. Üç ayrı blokta elektik bağlanması gibi eksiklerin giderilmesi birkaç gün alacak. Gaziemir’de eski semt terminali alanındaki 58 yaşam alanını kullanacağız. 1762 depremzedemizin ismini verirlerse bu isimleri bu kaynaklarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

‘Parayı biz almıyoruz’

Uzundere konutlarındaki 224 konutun beyaz eşya ve yatak ihtiyaçlarını da belediyenin temin edeceğini belirten Soyer, “Hedefimiz vatandaşlarımızın tamamını çadırlardan kurtarıp bir yuvayla buluşturmak” dedi.

Soyer, yağmur başlamadan, kış bastırmadan hedefe ulaşmak istediklerini vurgulayarak, “Acaba toplanan paralara el konulacak mı kaygısı var, yasal mıdır para toplanması diye. Biz parayı büyükşehir belediyesi olarak almıyoruz, elimize para değmiyor. Biz gücü olan ile ihtiyacı olanı buluşturuyoruz. Hilton ve Uzundere bloklarının hiçbir hasarı yok, güven içinde bu binalara taşınabilirler” ifadesini kullandı.

Milletvekillerinden çadırdaki hanelere sahip çıkmalarını rica eden Soyer, Uzundere ve Gaziemir’deki konutlara taşınacak depremzedelerden en az bir yıl hiçbir kira bedeli alınmayacağını, bunu belediye meclisine getireceklerini söyledi.