Soyer: Yıkılan binaların tamamı 1999 Marmara depremi öncesi yapılmış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cuma günü İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların hepsinin 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: Habertürk

Soyer, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

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Hasarlı binalarla ilgili dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın nezaretinde bir havuz oluşturulduğunu ve 1238 binanın hasar tespitinin yapıldığını belirten Soyer, “Vatandaşlarımız 444 40 35 hemşehri iletişim merkezinden bize ulaşabilir. Her türlü taleple ilgili 24 saat anında yanıt veriyoruz” dedi.

‘Belediyenin bina yıkma yetkisi yok’

Soyer, yıkılan bütün binalarla ilgili bir tespit yaptırdığını söyleyerek, “Tamamı 92-99 arasında ruhsatlandırılan binalar. 1975’teki yönetmeliğe göre yapılmış. Yani tamamı 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş. Zemin katta kolonu kesilen bina bile var. Biz ihbar gelmeden 1999 yılından önce ruhsat almış binalarla ilgili çalışma yapma imkanına sahip değildik. Ama bu depremden sonra çalışmalar sona erdiği zaman bu konuda taramalara başlayacağız” diye konuştu.

Soyer şunları söyledi: “99 yılından önce ruhsat almış, bir yapı tadilat ruhsatı almış. Zemin kat ticarethaneye dönüştürülmüş. Bize ihbar gelmeden malesef işlem yapamıyoruz. Bizim yıkım yetkimiz yok ama inceleme yetkimiz var. Çalışmayı tamamlayıp gerekirse Meclis’e gideceğiz. Bir de bizim tarım alanları ile ilgili bambaşka bir çalışma yapmamız gerek. Öyle ki depremin vurduğu yerler arasında delta ağızları bile var.”

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‘Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var’

Şehrin depreme daha etkin hazırlık yapabilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve bunu parlamentoya götürmek için çalışacağını söyleyen Soyer, “53 saat oldu. Çadır dışında 43 bin tas çorba vatandaşlarımıza ikram edildi. 63 bin litre süt, 65 bin öğün yemek, 231 bin maske dağıtımı yaptık. 5 bin 700 personelimiz alanda çalışıyor. 229 iş makinemiz AFAD’ın hizmetinde” diye konuştu.

Seçildikleri ilk ay ‘Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’ kurduklarını belirten Soyer, “Aylar önce Deprem Daire Başkanlığını kurduk. Biz zaten bu çalışmaları sürdürüyorduk. Depremselliği bu konudaki çalışmaları devam ettiriyorduk. Önümüzdeki ay bu konuda bir bilimsel çalışma yapacağız” dedi.

‘Tüm İzmir’i tarayacağız’

Soyer, belediyenin önceliğinin deprem olduğunu ifade ederek, “Özellikle Bayraklı bölgesi başta olmak üzere tüm İzmir’i tarayacağız. Yeni binaları da tarayacağız. Deprem Daire Başkanlığı ile bize rehberlik edecek bir bilim kurulu da kuruyoruz. Bu konuda bir masa etrafında oturup bize gündelik çalışmalarımızda yol gösterecek ve gelecek için ışık tutacak önerileri dinleyeceğiz” diye konuştu.

Soyer şöyle devam etti: “Bina yapı stoku ile ilgili bir çalışmamız var. Daha önce Seferihisar’da yapmıştık. Şimdi bunu güncelleyeceğiz. İzmir’deki tüm yapı stoku envanterini çıkaracağız. Önümüzdeki hafta bu telaş biter bitmez başlayacağız. Merkezi hükümetten yasal düzenleme ile ilgili talebimiz var. Bir de yapı kontrol laboratuvarı ile ilgili giderleri ile ilgili destek talebimiz olacak.”

Tunç Soyer, isteyen vatandaşların depremzedelere destek için bizizmir.com sayfasına girip yarın itibarıyla uyku tulumu ve yemek gibi yardım paketlerinin ücretini ödeyerek belediyenin bu yardımları depremzedelere ulaştırmasına katkı sunabileceğini açıkladı.