Soyer: İzin verilmeyeceğini biliyorduk, bu yüzden nakdi yardım toplamadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyelerin durdurulan bağış kampanyasıyla ilgili, “Zaten nakdi yardıma izin vermeyeceklerini biliyorduk, bu yüzden nakdi yardım toplamadık” dedi. İzmir’de belediye ‘Direnç Paketi’ adı verilen kolileri ‘corona’ yardımı olarak dağıtıyor.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Sözcü TV’de Nevşin Mengü’ye konuşan Soyer, en başından beri corona virüsü sebebiyle kabul edilen bağışların nakdi değil, ayni bağışlar olduğunu, kabul edilen nakdi bağışların sorun yaratabileceğini öncesinden öngördüğünü belirtti.

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İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlatmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB karara karşı dava açmıştı.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İzmir’deki yangın

Nakdi yardımlarla ilgili öngörüsünü geçen yaz İzmir’deki büyük yangın ile açıklayan Soyer, o dönemde bağış kampanyası başlatmak istediklerini, valilik izni için aylarca uğraştıklarını ve bağış alamadıklarını söyleyerek, bu dönemde de nakdi yardımların sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

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‘Anlaşılmaz bir durum’

Soyer şöyle konuştu: “Bu çok anlaşılmaz bir durum. Daha ne olabilir ki el ele vermek için veya o ayrıştırmacı, ötekileştirici dili bir kenara bırakmak için, daha ne yaşayacağız ki? Ama buna rağmen bu siyaset üslubundan vazgeçilmiyor. Bu dönemde bunu görüyoruz ne yazık ki. Biz isterdik ki, İzmir’de tüm kurumlarla birlikte ortaya proje koyalım ki daha büyük etki etsin ve daha çok insana dokunabilelim. Ama öyle olmadığı için biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kendimize bir şey yapmaya çalışıyoruz.”

56 binin üzerinde

Bugüne kadar 56 binin üzerinde erzak paketi dağıtıldığını ifade eden Soyer, bunun dayanışmayla olduğunu, paketlerin bir kısmının gönüllülerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Direnç Paketi uygulamasına gönüllü olarak katkı vermek isteyenlerin biz.izmir.com sitesine yönlendirildiğini belirten Soyer, burada ‘halkın bakkalı’ başlığı seçildiğinde biri 60 lira, diğeri 130 liralık erzak paketi seçeneklerinden birinin bağışlanabildiğini söyledi.

Dayanışma ruhu

Soyer şunları dile getirdi: “Böylelikle hem alan el, veren el birbirini görmüyor, hem gücü olan gücü olmayana yardım ediyor, hem işini kaybeden kişiler bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmiş oluyor. Özetle bir dayanışma ruhuyla moral yaratılmış oluyor ve ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçlarını bu vesileyle karşılamış oluyor. Dolayısıyla biz bu salgından sonra da böyle bir şehirde yaşamak istiyoruz, o sebepten bu kampanyayı başlattık.”