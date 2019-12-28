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Yaramazlara biraz batar!

‘Soya unu’ süsü verilen 4.4 ton kokaini gemiye yüklenirken ele geçirildi

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da, ‘piyasa değeri’ 1 milyar dolar (5.95 milyar lira) olan 4.4 ton kokain bulundu. Donanma ve sınır polisinin ortak operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucunun rekor miktarda olduğu, kaçakçılara ülke tarihindeki en büyük darbenin vurulduğu açıklandı.

Fotoğraf: www.sandiegouniontribune.com (arşiv)

Donanmanın açıklamasında, uyuşturucunun soya unu paketlerine konulduğu, Afrika ülkesi Togo’nun başkenti Lome’ye yollanmasının planlandığı belirtildi.

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Açıklamaya göre limandaki İtalya bandıralı bir gemiye yüklenmek üzere olan koteynerlerde yapılan tarama sonucunda binlerce paket soya süsü verilmiş kokain bulundu. İki kişi tutuklandı.

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