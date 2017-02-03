South Park’ın yeni sezonunda Donald Trump yok: Gerçekte olanlar daha komik

ABD gündemindeki birçok konuyu mizahi bir şekilde ele almasıyla bilinen South Park’ın yaratıcıları, yeni sezonda artık Donald Trump’ı ti’ye almayacaklarını açıkladı.
Independent’da yer alan habere göre ABD’de 1997’den bu yana yayınlanan South Park’ın yaratıcıları son dönemde ‘hicvin gerçekliğe dönüştüğünü’ belirterek, dizide Donald Trump’a rol vermeyeceklerini duyurdu.
Artık hiciv yapmanın çok zorlaştığını da ifade eden Trey Parker ve Matt Stone, “South Park’ın bir buçuk ay önce sona eren son sezonunda, gündemdeki olayları ti’ye almakta çok zorlandık ve yaşananlara ayak uyduramadık, gerçekte olanlar bizim yapabileceğimizden çok daha komik hale geldi” dedi.
Dolayısıyla yeni sezonda Donald Trump benzeri bir karaktere yer vermeyeceklerini açıklayan Parker ve Stone sözlerini şöyle noktaladı: “Bırakın onlar kendi komedilerini yapsın, biz de kendimizinkini yapalım.”
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