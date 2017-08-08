‘Sosyopolitik durum ve liradaki dramatik düşüş’: Turizm platformu ‘Bavul’ kapanıyor

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Romanya merkezli online seyahat acentası Paravion’un Türkiye’deki online platformu ‘bavul.com’ kapanma kararı aldığını duyurdu.

Uçak bileti, otel rezervasyonu ve tur hizmeti alanında faaliyet gösteren ‘bavul.com’ ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Paravion, 8 Ağustos itibarıyla yeniden yapılanma sürecine gireceğini belirterek, ‘bavul.com’un operasyonlarının ise Eylül ayı itibarıyla durdurulacağını duyurdu.

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Açıklamada, “Türkiye’de online platform Bavul ile faaliyet gösteren Romanyalı OTA Paravion 8 Ağustos’tan itibaren yeniden yapılanmaya girecek. Karar, Türkiye’de son 12 ayda siyasi ve güvenlikle ilgili sorunların yaşandığı bir ortamda, Bavul’daki gerilemenin ardından geldi” denildi.

Paravion, tahmini 300 bin kullanıcısı bulunan turizm platformunu 2015 yılında Turkcell’den devralmıştı.

Açıklamada, devralma işleminin ardından 23 milyon avro gelir elde edildiği, buna karşın ‘Türkiye’deki sosyopolitik durum ve Türk Lirası’ndaki dramatik düşüş’ten yatırımın da güçlü şekilde etkilendiği belirtildi.

Şirket açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye’de daha da güçleşen durumla birlikte 2017’nin ilk yarısı da bu trendi teyit etti. 2016 son çeyrekte Türk Lirası’nda yaşanan yüzde 30’un üzerinde sert değer kaybı, 2017 yılında uluslararası bilet satışlarında ve marjlarda düşüşe neden oldu. Bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren Bavul’un kapatılması ve Paravion’un reorganizasyonuna karar verildi.”