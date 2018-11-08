Sosyolog Veli Saçılık’ın aracına el kondu

KHK’yla ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın otomobiline para cezalarını ödemediği gerekçesiyle el kondu.
Saçılık, Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” sloganıyla çok sayıda eylem yapmıştı.
Sayısız kez gözaltına alınan ve polis şiddetine maruz kalan Saçılık’a izinsiz gösteri suçlamasıyla çok sayıda idari para cezası kesilmişti. Saçılık, para cezalarını ödemeyeceğini söylemişti.
Saçılık’ın aracına haciz nedeniyle bugün el kondu. Sosyolog, aracının çekiciye yüklenme anını Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla paylaştı.
Saçılık, otomobilinin 15 bin liralık borcuna karşılık satışa çıkarılacağını söyledi.
YOL TV’ye konuşan Saçılık, “Benim üzerimden topluma gözdağı veriliyor” dedi.
İşimi geri istediğim için arabama şuan devlet el koyuyor. https://t.co/c8CRuYaJwf
— Veli Saçılık (@velisacilik) November 8, 2018