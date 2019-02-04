Sosyalist Maduro’dan dini mesajlar: İsa mesih gibi bir işçiyim

Muhalefetin itirazları ve ABD’nin darbe tehdidi nedeniyle devlet başkanlığı tartışılır hale gelen Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendini İsa’ya benzetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.



Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Muhalif lider Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Reklam

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump dün CBS kanalına verdiği söyleşide Venezüela’ya asker göndermenin ‘değerlendirilen seçeneklerden biri’ olduğunu söylemişti.

Reklam

Shakespeare’e göndermelerde bulundu

Sputnik’in Fransızca servisinin haberine göre Maduro önceki gün, Aragua eyaletinde devam eden askeri tatbikatlar sırasında halka hitap etti. Maduro konuşmasında İngiliz yazar William Shakespeare’in Hamlet eserine ve Hristiyanlığa referans verdi.

Maduro, “Bağımsızlığı savunmamız gereken bir zamandayız, büyük Shakespeare’in dediği gibi ‘olmak ya da olmamak’, bugünün ikilemi de, ya vatan olmak ya da koloni olmak, ya Venezuela olmak ya da hiçbir şey olmamak” diye konuştu.

Dinsel göndermelerde de bulunan Venezuela lideri ayrıca “Ben Kurtarıcı İsa Mesih gibi bir işçiyim. Sahte cüppeli Hristiyan değil, İsa’nın Hristiyanı” dedi.

Britanya, Fransa, İspanya, Almanya ve Belçika 27 Ocak’ta, sekiz günlük süre vererek, erken seçimlere gidileceği açıklanmazsa Guaido’yu ‘devlet başkanı’ olarak tanıyacağını açıklamıştı.

Maduro ise 2 Şubat’ta bu sene içinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu.