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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yat partisine polis baskını

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi sınırlarındaki Bebek semtinde 150 kişilik bir grup yat partisi düzenledi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Yatın işletme sahibine ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş emniyetine bağlı ekipler, önceden rezervasyon yaptıran onlarca kişinin katıldığı partinin düzenlendiği yat, Boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile gitti. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığını gören ekipler işlemlerin ardından yattaki kişileri tek tek indirdi.

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Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.

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