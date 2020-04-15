Sosyal mesafeli, maskeli, izole kabinli seçim: Güney Kore’de sandığa gidildi

Covid-19’la mücadelede en başarılı ülkelerden Güney Kore’de halk sandığa gitti. Maskeyle oy atmaya giden seçmenler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, birer metre mesafe bırakarak kuyrukta bekledi. Ateşleri ölçüldü. Ateşi 37.5 derecenin üzerinde olanlar izole kabine alındı. Bu etaplardan geçenler ellerini dezenfekte edip eldiven taktı ve sonunda oyunu kullandı.

Fotoğraf: BBC

Salgına rağmen 300 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için seçim düzenleyen ülkede katılım oranı yüzde 66’ydı. Bunun son 16 yılın en yüksek katılım oranı olduğuna dikkat çekildi.

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Sandık çıkış anketlerine göre tarihinde hiç seçim ertelemeyen ülkenin devlet başkanı Moon Jae-in’in liderliğindeki Demokratik Parti çoğunluğu elde etti.

Şubat ayında günde 900 vaka görülürken bu sayının 50’nin altına düşmesi, fazla sayıda test yapmak başta olmak üzere önemli adımlar atan sağlık bakanlığının salgını kontrol altına alması devlet başkanının elini güçlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Seçmenlerin yüzde 26’sı cuma ve cumartesi kurulan erken seçim sandıklarında oy kullansa da çoğunluğu bugün oy attı. Covid-19 tedavisi görenlere postayla oy atma şansı verildi.

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Karantinadakiler için saat aralığı belirlendi

Hafif belirtileri olanların tedavi edildiği merkezlerin yakınına da oy atma kabinleri kuruldu (üstte). Karantinadakilere ise saat 17:20 ila 19:00 arasında evden çıkma izni verildi. Toplu ulaşımı kullanamayan bu kişiler yürüyerek veya kendi araçlarıyla oy vermeye gitti.

Tüm oy merkezlerin dezenfekte edildiği seçimde 550 bin kişi görev yaptı.