‘Sosyal mesafe’ çocuklarda da şart

Okulların kapatılmasıyla birlikte çocuklar da evlere kapandı. ‘Corona’ salgınının önlenmesi için önerilen ‘sosyal mesafe’ uzmanlara göre sadece yetişkinler değil çocuklar arasında da şart.

Sosyal mesafe ne demek?

Sosyal mesafe, diğer insanlarla temastan kaçınmak demek. Kamuya açık alanlarda, kalabalık içinde çok daha az vakit geçirmek, hatta bu alanlara hiç gitmemek demek. Mümkünse evden çalışmak, mecburi olmayan tüm yolculukları ertelemek ya da iptal etmek, kahvehane, meyhane, tiyatro, sinema salonu ve diğer sosyal alanlardan uzak durmak demek, öksürük ya da yüksek ateşi bulunanlarla aynı evde yaşayanlar için 14 gün boyunca evden çıkmamak demek.

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Öte yandan sosyal mesafe hiç dışarı çıkmamak anlamına gelmiyor. Ebeveynler çocuklarıyla beraber diğer insanlardan uzakta, açık hava aktiviteleri yapabilir.

Bu bağlamda uzmanlara göre çocuklar da birbirinden 2 metre uzak durmalı. Yani basketbol ya da futbol gibi sporlara ara verilmeli.

Ayrıca çocukların, genelde yakınlaştığı oyun parklarından uzak tutulması öneriliyor. Virüsün bazı yüzeylerde günlerce yaşaması da çocukları aletlerin bulunduğu oyun alanı ve parklarından uzak tutmayı gerektiriyor.

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Tenis ya da saklambaç gibi daha az temas edilen, daha uzak mesafeden oynanabilen oyunlar ise sakıncalı görülmüyor.

Dahası Covid-19 belirtileri göstermese ve hastalığı hafif atlatsa da taşıyıcı olabileceği için çocukların hassas kişilere virüsü bulaştırma riski var.

Evdeyken internet üzerinden akraba ve arkadaşlarla görüntülü konuşmak da çocuklar üzerindeki baskıyı azaltabilir. (Kaynak BBC Türkçe)