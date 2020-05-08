Sosyal mesafe ayarını robot köpek Spot yapacak

‘Corona’yla mücadelede başarılı olarak nitelenirken ikinci bir dalgayla sarsılan Singapur’da, sosyal mesafe ayarı robot köpek Spot’un yardımıyla yapılacak.

Fotoğraf: CNN International

Hükümet, Boston Dynamics tarafından geliştirilen ürünlerden, sarı renkli robot köpeğin parklarda konuşlandırılacağını açıkladı. Spot’un bu hafta sonu pilot bölge olarak seçilen bir parkta dolaşarak kaydedilen sosyal mesafe uyarısını ileteceği belirtildi. Spot, sosyal mesafenin öneminin vurgulanacağı ve nasıl sağlanacağını anlatan mesajını iletmenin yanı sıra iliştirilen kameralar sayesinde parkta gezenler etraflarında tahmini olarak kaç kişi olduğunu da bildirecek.

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Hükümetin açıklamasına göre bu kameralar halkı izlemek veya kişisel verilerini toplamak için kullanılmayacak. Pilot bölge uygulaması iki hafta sürecek. Olumlu sonuç alınırsa ülke genelinde uygulanacak.

Başarılı diye görülen Singapur’daki ikinci dalgayla 17 Mart’tan beri vaka sayısı 266’dan 21 bin 707’ye yükseldi.

Hükümet, salgınla mücadelede teknolojiden yardım almayı tercih etti. Mart ayında, kullancılara, virüsün bulaştığı tespit edilen biriyle iletişim kurup kurmadıkları yönünde bilgi veren temas izleme uygulaması kullanıma açıldı.