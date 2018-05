Sosyal medyayı bölen yeni tartışma: Yanny mi, Laurel mi?

Paylaşım platformu Reddit’te yayınlanan ses kaydı sosyal medyayı ikiye böldü. Dinleyenlerin yarısı ‘Yanny’, diğer yarısıysa ‘Laurel’ sesini işitiyor.

İnternet kullanıcılarını rengi konusunda ‘mavi-siyah‘ ve ‘altın-beyaz‘cılar olmak üzere ikiye bölen elbiseden sonra, bu kez ortaya bir ses kaydı çıktı.

Reklam

Dinleyenlerin kayıtta ‘Laurel’ ve ‘Yanny’ olmak üzere iki farklı sesten birini duyduğu öne sürülürken, bu sesin tam olarak ne olduğu henüz çözülemedi.

Sosyal medya kullanıcılarıysa konuyla ilgili kendi teorilerini ortaya atmaya başladı. Sesin frekansı veya genliğinin yanı sıra hoparlörlerin modelinin de etkili olduğu savunuldu.

Reklam

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 Mayıs 2018

Twitter’da çok ilgi gören bir kullanıcı teorisine göre farklı ses yüksekliklerinde farklı ses duyuluyor.

Başka bir teoriye göreyse bas seviyesine göre yine farklı sesler duymak mümkün.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 — Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) 15 Mayıs 2018

Reddit’te de birçok kullanıcıyı ikna etmeyi başaran diğer bir teorideyse kaydin frekansıyla oynadıkça ‘Yanny’den ‘Laurel’a geçiş olabiliyor.

Despite objective proof I still think it’s #Laurel pic.twitter.com/RcJpZZncRC — Alex Saad (@XeSaad) 15 Mayıs 2018

Bir başka kullanıcıysa ‘Yanny-Laurel’ tartışmasını daha önceki kıyafet rengi tartışmasına benzeterek şöyle bir tweet attı: