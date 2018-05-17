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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyayı bölen yeni tartışma: Yanny mi, Laurel mi?

 

Paylaşım platformu Reddit’te yayınlanan ses kaydı sosyal medyayı ikiye böldü. Dinleyenlerin yarısı ‘Yanny’, diğer yarısıysa ‘Laurel’ sesini işitiyor.

Fotoğraf: Twitter

İnternet kullanıcılarını rengi konusunda ‘mavi-siyah‘ ve ‘altın-beyaz‘cılar olmak üzere ikiye bölen elbiseden sonra, bu kez ortaya bir ses kaydı çıktı.

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Dinleyenlerin kayıtta ‘Laurel’ ve ‘Yanny’ olmak üzere iki farklı sesten birini duyduğu öne sürülürken, bu sesin tam olarak ne olduğu henüz çözülemedi.

Sosyal medya kullanıcılarıysa konuyla ilgili kendi teorilerini ortaya atmaya başladı. Sesin frekansı veya genliğinin yanı sıra hoparlörlerin modelinin de etkili olduğu savunuldu.

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Twitter’da çok ilgi gören bir kullanıcı teorisine göre farklı ses yüksekliklerinde farklı ses duyuluyor.

Başka bir teoriye göreyse bas seviyesine göre yine farklı sesler duymak mümkün.

Reddit’te de birçok kullanıcıyı ikna etmeyi başaran diğer bir teorideyse kaydin frekansıyla oynadıkça ‘Yanny’den ‘Laurel’a geçiş olabiliyor.

Bir başka kullanıcıysa ‘Yanny-Laurel’ tartışmasını daha önceki kıyafet rengi tartışmasına benzeterek şöyle bir tweet attı:

Üretici firma son noktayı koydu: Elbisenin rengi mavi-siyah ama üzülmeyin altın-beyazını da yapacağız

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