Sosyal medyadan kadınlara şantajla suçlanan adam tutuklandı

Samsun’da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç. tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İddiaya göre, E.Ç. sosyal medyada açtığı sahte hesaplardan kadınlara mesaj attı ve mesajlarına yanıt vermeyen kadınlara, sosyal medya hesaplarından elde ettiği fotoğrafları montajlayıp şantaj yaptı.

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Şüpheli kadınla buluşmaya gidince yakalandı

Art arda gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit etti. E.Ç.’nin Gazi Devlet Hastanesi önünde şantaj yaptığı bir kadınla buluşacağı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Buluşma noktasında önlem alan polis, kadınla buluşmaya gelen şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan şüphelinin, polis kovalamacası sonucu yakalanma anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yakalanacağı anlayan ve koşmaya çalışan şüpheliyi sivil polislerin yakaladığı görülüyor.

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E.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.