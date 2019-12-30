Sosyal medyadan canlı yayınlanan ayinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinin Fort Worth kentindeki bir kilisede sosyal medyadan canlı yayınlanan ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki ki kişi hayatını kaybederken saldırgan kilisenin güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: BBC

Polis, kentin White Settlement adlı banliyösündeki West Freeway Kilisesi’ndeki sabah ayini sırasında silahını doğrultup iki kişiye ateş ettiğini açıkladı. Bu kişilerin yaralandığı ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Saldırının nedeni konusunda henüz bir fikrimiz yok ancak saldırganı etkisiz hale getiren kilisenin gönüllü güvenlik görevlileri kahramanca bir iş yapmış” dendi.

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Saldırı sırasında büyük panik yaşanan kilisedeki görgü şahitlerinden Isabel Arreola, “Hayatımın en korkunç günüydü. Bir an tüm hayatım gözümün önünden geçti. Hepimizi vurabilirdi” dedi.

Eylül ayında, ibadethanelerde ruhsatlı silahların taşınmasına izin verilen Texas’ta ağustos ayında El Paso’daki Walmart şubesine düzenlenen saldırıda 22 kişi ölmüştü. Odessa-Midland’da aynı ay düzenlenen bir başka saldırıda ise yedi kişi hayatını kaybetmişti.