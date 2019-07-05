Sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasp edildi.

Fotoğraflar: DHA

Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin önündeki ağaçlıkta İngilizce konuşarak, sosyal medyadan canlı yayın yapan İranlı Kamran A.G.’nin yanına gelen kişi; cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 forintini gasp etti.

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Kamran A.G.’nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G. (17), arkadaşlarıyla birlikte bölgede dört gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, gasp ettikleri cep telefonu, tablet ve 2000 forinti ise E.A.’ya sattıklarını söyledi.

Polis, M.G.’nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.’yı da gözaltına alındı. E.A. ve ağabeyi E.A.’da bulunan, Kamran A.G.’ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.