Sosyal medyadakilere kızan Erdoğan hızını alamayıp Netflix’e de çıkıştı: Ahlaksız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için sosyal medyada yapılan yorumlara çok sert tepki gösterdi, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil.”

Fotoğraf: Arşiv/AA

Dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Albayrak çiftine yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulmuştu.

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Partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, medya ve sosyal medyanın ‘kokuşmuşluğun aracı’ haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmeyi ümit ediyorum.”

Erdoğan geçen hafta gençlerle toplantısında sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söylemiş, AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal da Türkiye’nin siber kıta sahanlığı oluşturması gerektiğini savunarak, “Aksi halde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençler ortaya çıkacaktır” demişti.

Erdoğan, küresel firmaların içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğini ancak ‘Türkiye’den kaçındıklarını’ söyleyerek, “83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Artık kim ne der yerine, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakacağız” diye konuştu.

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‘Kısıtlama politikaları siyasi‘

Erdoğan, başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ülkelerin ‘corona’ nedeniyle Türkiye yönelik getirdikleri seyahat kısıtlamalarına da değindi.

Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olduğunu ve dünyada takdirle izlendiğini söyleyen Erdoğan, “Temizlik, maske, mesafe kurallarına daha fazla riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Kimi ülkelerin Türkiye’ye yönelik kısıtlama politikaları siyasidir. Her engeli nasıl adım adım aştıysak bunların da üstesinden geleceğiz” dedi.

Erdoğan, normalleşme takvimiyle tüm ticari faaliyetlerin kademeli başladığını belirterek, şöyle devam etti: “Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de biz ülkemize güveniyoruz. Haziran ayıyla ilgili ilk veriler ümit veriyor. Temmuz ayıyla birlikte sıçrama içine gireceğimizden kuşku duymuyoruz. 2020’yi herkesi şaşırtan bir büyüme ile kapatacağız.”

AKP’nin kaderinin Türkiye’nin kaderiyle bütünleştiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir avuç mankurtu bir kenara bırakacak olursak, AK Parti’nin ulaşamayacağı, gönlünü kazanamayacağı kimse yoktur. Savunduğumuz ilkelerle insanlığı kuşatan bir mesuliyetin altında bulunuyoruz. Türkiye kaybettiğinde, umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca dostumuzun yüreğine ateş düşüyor. Milletin, ümmetin ve insanlığı vebalini yüreğinde hissetmek demek gözümüze uyku girmemesi demektir. Haksızlığa, adaletsizliğe, kayırmacılığa yer yoktur.”

Erken seçim

Erdoğan, seçimlerin partilerin karne günleri olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle noktaladı: “2023 yılına kadar geniş bir vakit var. Bu süreyi en etkili şekilde kullanarak seçim günü milletin karşısına çıkmalıyız. Ülkemizde AK Parti’ye ve hizmetlerine karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile kendi içlerinde AK Partinin başarılarını takdir ediyor. Bizim gönlünü kazanamadığımız insanlarımız bulunuyor. Yolunu şaşıranlar, hırsını aklının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinde tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz razı gelmez.”