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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyadaki ‘Halkbank’a 49 milyar dolar ceza’ paylaşımına hapis

ABD’nin Halkbank’a para cezası kestiği yönünde, sosyal medyada paylaşım yapmakla suçlanan Kerim Yılmaz’a 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmişti. Ceza davasına ilişkin karar duruşması 16 Mayıs 2018’de görülmüştü.

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Daha sonra sosyal medyada Halkbank’ın 49 milyar dolar ceza aldığı iddiasına dair paylaşımlar görülmüş, Halkbank yönetimi ve hükümet bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

İstanbul başsavcılığı da sosyal medya hesaplarında Halkbank’ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz’ın 24 Mayıs 2018 tarihinde Twitter hesabından Halkbank’a yönelik ‘gerçeğe aykırı ve manipülatif’ paylaşım yaptığı belirtilmişti.

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İddianamede, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında ‘tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi’ suçlamasıyla Yılmaz hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Mahkeme, sanık Kerim Yılmaz’a ‘5411 Sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık’ suçundan 10 ay hapis cezası ve 16 bin 600 adli para cezası verdi.

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması, giderilmesi gereken ölçülebilir, belirlenebilir somut bir maddi zarar bulunmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

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