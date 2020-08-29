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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyadaki görüntüler nedeniyle yakayı ele verdiler: Düğünde, Covid-19 önlemlerini ihlal edenlere ceza

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunun incelenmesi sonucunda Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 39 kişiye, toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri 19 Ağustos’ta Arıtaş Mahallesi’nde yapılan düğündeki bazı davetlilerin önlemlere uymadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Sosyal medya platformlarında yayınlanan düğüne ait görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ve inceleyen jandarma ekipleri, tedbir ve kuralları ihlal eden kişileri belirledi.

18 kişiye maske kullanmama nedeniyle kişi başı 900 lira ve 21 kişiye de sosyal mesafe kuralı ihlali dolayısıyla kişi başı 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.

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Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

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