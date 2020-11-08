10 bin paylaşıma noter tespiti: Delil olarak kullanılabilir

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sosyal medyada ‘hakaret içerikli, yanlış veya yanıltıcı’ paylaşımların daha sonra silinmesine karşı belirlenip hukuki delil olarak kayıt altına alan sistem ile yaklaşık 10 bin tespit yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

2016 tarihli ‘Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik‘ kapsamındaki ‘elektronik ortamda tespit’ uygulamasıyla noterler sosyal medyadaki bir paylaşımı kayıt altına alabiliyor. Sosyal medyada ‘hakaret, kişilik haklarına saldırı’ gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması halinde e-arşivdeki veriler yargı sürecinde kullanılabiliyor.

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Cin şöyle konuştu: “E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor.”