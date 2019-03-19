Sosyal medyada Yeni Zelanda saldırısını öven kişiye tutuklama

Denizli’de Yeni Zelanda’daki cami saldırısını sosyal medyada öven E.A. tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven yazıların paylaşıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir forum sitesinde, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıları, E.A.’nın (24) yazdığı tespit edildi.

Reklam

Saldırıya ilişkin “Ellerine namlusuna sağlık. Şarjör değiştire değiştire mis gibi. Kill olmasaydı canlı bomba olup masum insanları patlatacaktı. İslam’ın olduğu yerde akıl, mantık ve huzur hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır” yorumunu yaptığı belirlenen E.A., oturduğu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.