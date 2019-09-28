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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e gitti, cesedi bir ağaca asılı halde bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak’tan İzmir’e gittikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. (23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ta yaşayan Mutlu K., sosyal medya aracılığıyla İzmir’de yaşayan bir genç kızla tanıştı. Mutlu K., 11 Ağustos’ta babasına, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım” dedi. Otobüsle İzmir’e giden Mutlu K., babasını arayarak İzmir’e vardığını söyledi. Ancak babası ondan bir daha haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Müge Anlı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Tatlı Sert’ adlı program aracılığıyla aranan Mutlu K.’dan dün üzücü haber geldi. Saat 23.30 sıralarında bir kişi, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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