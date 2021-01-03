SMA hastası çocuklar için kampanya: #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

100 milyon liralık Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisinde kullanılmasına ilişkin kampanya başlatıldı.

Fotoğraf: togetherinsma.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi siyasetçilerin yanısıra sanatçılar Cem Yılmaz, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Aynur Doğan, İlker Ayrık, Aylin Aslım ve birçok isim kampanyaya #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin etiketiyle destek verdi.

Reklam

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!#İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin pic.twitter.com/14YrbqDyYB — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 3, 2021

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!#İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Meral Akşener (@meral_aksener) January 3, 2021

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!#İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 3, 2021

Twitter’da, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz şunları yazdı: “Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyosun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım” diyerek kampanyaya destek verdi.

Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımında şunları aktardı: “SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!”

Reklam

SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir.



Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım.



Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın! pic.twitter.com/nSPLls18Rv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 3, 2021

Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA’nın, görülme sıklığı dünya genelinde on binde bir, Türkiye’de ise altı binde birdir.