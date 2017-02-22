Sosyal medyada ‘propaganda’dan 1734 kişi tutuklandı, 18 bin kişi gözaltı talimatı bekliyor

Bugüne kadar sosyal medyada ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla 1734 kişi tutuklandı, 18 bin 194 kişinin gözaltına alınması için de savcılık talimatı bekleniyor.

AA’nn haberine göre sosyal medyayı ve interet sitelerini denetleyen siber şube polisleri 15 Temmuz 2016’dan bu yana 69 bin 937 hesaptan ‘terör propagandası’ yapıldığını belirledi.

Hesaplardan 22 bin 88 kişinin kimliğine ulaşıldı, 3 bin 894’ü gözaltına alındı, adliyeye sevk edilenlerden 1743’ü tutuklandı, 1328’i adli kontrolle olmak üzere 2 bin 151 kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılarının 18 bin 194 kişi için gözaltı talimatı vermesi beklenirken, polisler 47 bin 849 hesabın kullanıcı bilgilerinin tespit çalışmalarına devam ediyor.