Sosyal medyada örgütlenen çevreciler sahili temizledi, 30 poşet çöp çıktı

İzmir’de sosyal medyada örgütlenen ‘Doğa için temizle’ grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve ‘Doğa için temizle’ grubunu kuran çevre gönüllüleri, Bayraklı sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti.
Gruptan Ali Berberoğlu, “Farklı etkinlikler düzenliyoruz. Belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Sahilleri denizleri temizliyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Amacımız doğayı temizleyip, yarınlara güzel bir doğa bırakmak” dedi.
Etkinliğin sonunda 30 büyük boy çöp poşeti doldu.