Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyada örgütlenen çevreciler sahili temizledi, 30 poşet çöp çıktı

İzmir’de sosyal medyada örgütlenen ‘Doğa için temizle’ grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve ‘Doğa için temizle’ grubunu kuran çevre gönüllüleri, Bayraklı sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti.

Reklam

Gruptan Ali Berberoğlu, “Farklı etkinlikler düzenliyoruz. Belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Sahilleri denizleri temizliyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Amacımız doğayı temizleyip, yarınlara güzel bir doğa bırakmak” dedi. 

Etkinliğin sonunda 30 büyük boy çöp poşeti doldu.

SON HABERLER

İBB, İstanbullular ile kentin geleceğini ‘ortak masa’larda konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İstanbul Senin–Geleceğine Birlikte Karar Verelim’ başlığıyla ‘2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenledi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki çalıştayda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Küçük bir grubun mutluluğu değil, 16 milyon insanın mutluluğu için çalışacağız. Mesajımız açık: İstanbul senin! İstanbul, herkesin” dedi. Çalıştayda kurulan çeşitli konulardaki ‘ortak masa’larda, vatandaş sorunlarını tartışıp belediye yetkililerine iletti. İmamoğlu, sorunlarını ortaya koyan vatandaşları da dinledi.

AKP sözcüsü: CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü özeleştirisi’nin önemli olduğunu, ancak CHP’nin demokrasi karşıtı eylemlere yeterince güçlü biçimde karşı çıkmadığını belirterek, ‘CHP içinde darbe çağrısı yapan milletvekilleri olduğunu’ iddia etti. Çelik, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının aynı saate denk gelmesi konusuyla ilgili CHP ile herhangi bir mutabakatları olmadığını ve partisinin Kızılcahamam’daki kamp programının çok önceden belirlenerek duyurulduğunu söyledi. Çelik, ‘yeni bir insan hakları eylem planı hazırlayacaklarını’ da vurguladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...