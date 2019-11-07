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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyada müstehcen video paylaştı; ‘halısı’ ele verdi

Samsun’da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı belirlenen B.M. (27), polis tarafından yakalandı. Suçlamaları reddeden şüpheli, görüntülerdeki halı evindeki halı olduğu ortaya çıkınca suçunu itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri, görüntüleri paylaşan kişi olduğu belirlenen B.M. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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B.M., sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak polis, şüphelinin yayınladığı videolardaki halının, evindeki halı olduğunu belirledi. Bunun üzerine suçunu itiraf eden B.M., “Sadece hayali olarak bunları düşünüyor ve izliyorum. Gerçek hayatta kimseye karşı bir sapkınlığım yoktur. Hesabın bana ait olduğunu kabul ediyorum” dedi.

B.M, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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