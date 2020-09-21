Sosyal medyada maskesiz selfie başlarını yaktı: İl ve iki ilçe milli eğitim müdürüne para cezası

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı’ya, maske takmadıkları gerekçesiyle 900’er lira ceza kesildi.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın haberine göre Ekinci, dün akşam, Kaya, Talas ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile bir kafede buluştu.

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Ekinci, burada üç müdürle birlikte selfie çekip, “Kocasinan, Melikgazi, Talas ilçe müdürlerimizle Kayserimizi ve yarınımızı konuştuk. Çay eşliğinde” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

O karede, sadece Karaköse maskeliydi. Fotoğrafı gören Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maske takmayan üç müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi. Ekinci, Kaya ve Elmalı’ya ceza kesildi.