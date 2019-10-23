Sosyal medyada günde üç saatten fazla geçiren ergenin uyku kalitesi bozuluyor

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre sosyal medyada günde üç saat veya daha uzun zaman geçiren ergenlerin uyku kalitesi kayda değer ölçüde düşüyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, British Medical Journal Open adlı bilimsel yayın organında paylaşan bilim insanları 13-15 yaş grubundaki 11 bin 872 kişinin verilerini inceledi. Deneklere Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi sitelerde ne kadar vakit geçirdikleri soruldu; ayrıca uyku düzenleriyle ilgili soru yöneltildi.

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Günde beş saatten fazla zamanlarını sosyal medyada geçirenler ‘çok fazla’ üç ila beş saat geçirenler ‘fazla’, üç saatini ayıranlar ‘ortalama’, bir saatten az vakit harcayanlar ise ‘az kullananlar’ kategorisinde değerlendirildi. Birinci kategoridekilerin oranı yüzde 21, ikincidekilerin oranı yüzde 14, üçüncüdekilerin oranı yüzde 31.6, dördüncü kategoridelerin oranı yüzde 33.7 olarak açıklandı.

Fazla kullananlar kategorisinde yer alanların başka deyişle günde üç ila beş saatlerini sosyal medyada geçirenlerin yüzde 23’ünün okula gittikleri günlerde geç -saat 23:00’ten sonra- uykuya daldığı, yüzde 56’sının ise sabahları uyuya kaldığı saptandı. Bu gruptakilerin ayrıca gece yarısında uykularından uyanıp yeniden uykuya dalmakta ve sabah uyanmakta zorluk çektiği belirtildi.

Sosyal medyayı çok fazla kullananların geç uyuma riski diğer gruplardakilerden iki kat, uyuya kalma riski yüzde 97, gece uykudan uyanma oranı ise yüzde 36 fazla.

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Az kullananlarda gece geç uyuma ve sabah uyuya kalma oranı düşük olduğunu vurgulayan bilim insanları, “Sosyal medyayı abartmadan, makul şekilde kullanan, az kullananlar kategorisindeki ergenlerin uyku düzenleri olumsuz etkilenmiyor. Tabii sürekli ekrana bakmanın başka olumsuz etkileri olduğu da biliniyor” dedi.

Bilim insanları, ayrıca, uyku düzeninin ergenlerde çok önemli olduğunu, hafıza ve öğrenme üzerindeki etkisinin büyük olduğunu anımsatarak anne-babaları çocuklarının sosyal medya kullanımını gözlem altına almaları konusunda uyardı.