Sosyal medyada canlı yayın yaparken silah teşhir eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında silah teşhir eden bir kişi, Ankara’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran veya silahları sosyal medyadan teşhir eden kişilerle ilgili çalışma başlattı.

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Eren B.’nin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında silah teşhirinde bulunduğu tespit edildi.

Eren B.’nin Bahçelievler’deki bir otelde konakladığını belirleyen ekipler, otele operasyon düzenledi ve onu gözaltına aldı. Aramalarda, pompalı tüfek, tabanca, 27 adet dolu fişek ve 50 mermi ele geçirildi.

14 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle yaşamaya başladığı dönemde evindeki fırın ve televizyonu çalarak uyuşturucu aldığı, teşhirini yaptığı ruhsatsız silahları ise çalıştığı işyerinin sahibinin evinden çaldığı belirlendi.