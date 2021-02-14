Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyada, bir kadını, ‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden kişi gözaltında

Sosyal medya üzerinden bir kadını, “Sonun Özgecan gibi olacak” diyerek ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, İstanbul’un Fatih ilçesinde gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.’nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bir kadını ölümle tehdit ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Reklam

Şüphelinin, “Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu” ifadelerini kullanarak tehditler savurduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şule Çet Dayanışma Paltformu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ihbarda bulundu: “Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok’ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta ‘Özgecan Aslan gibi olacak sonu’ diyor.

Reklam

Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te, Suphi Altındöken tarafından minibüsle kaçırıldıktan sonra öldürülmüştü. Aslan’ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015’te bulunmuştu.

SON HABERLER

Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.