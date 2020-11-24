Sosyal medyada Başak Demirtaş’a hakarete yedi yıla kadar hapis istemi

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a sosyal medyada hakaret eden kişiye yedi yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın ev hapsi de kaldırıldı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter’da ‘Vedat Muti’ adıyla yer alan V. M., Başak Demirtaş’a hakaret ettiği paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı.

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AA’nın haberine göre, Beykoz başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz’da yaşayan V. M.’nin ifadesine yer verildi.

V. M. şunları söyledi: “Suça konu paylaşımla alakalı sosyal medyada gezerken Selahattin Demirtaş ile ilgili özgürlüğüne ilişkin kampanya başlatılması üzerine açılan konu başlığının içeriğine girdim. Bu sırada alkollüydüm. Bu başlık altında yapılan yorumları incelediğimde askerimize, şehitlerimize hakaretler edildiğini gördüm. Bunun üzerine suça konu paylaşımı yaptım. Paylaştığım sırada eşine hakaret içerikli olduğunu bilmiyordum. Bu paylaşımı sonrasında bu nedenle sildim. Okumadan paylaşım yaptığım için pişmanım. Benim hatam paylaşımın içeriğine dikkat etmemek oldu.”

İddianamede, sanık V. M.’nin bu şekilde üzerine atılı suçu kabul ettiğinin anlaşıldığı, dosya kapsamı incelendiğinde söz konusu paylaşıma ilişkin ihbar niteliğinde paylaşımların da yapılmış olduğunun görüldüğü ifade edildi.

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Bu nedenle sanık V. M.’nin ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarını işlediği aktarılan iddianamede, sanığın dokuz ay 15 günden yedi yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Beykoz 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, 12 Ocak 2021’de hakim karşısına çıkacak.

Ev hapsi kaldırıldı

Mahkemenin hazırladığı tensip zaptında, Beykoz başsavcılığı öncesinde, Sakarya başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Haziran’da tutuklanan sanık V.M.’nin, bir gün sonra yurt dışına çıkmamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bu adli kontrol tedbirlerinin de soruşturma sonuçlanıncaya kadar verildiği aktarılan tensip zaptında, iddianamenin kabulüyle kovuşturma aşamasına geçildiği, bu nedenle adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.