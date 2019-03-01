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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medyada Atatürk’e hakaret etmişti, tutuklandı

Kayseri’de bir adam sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Kocasinan ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Kadir Göçek, sosyal medya hesabı üzerinden, Atatürk’e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu.

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Paylaşımları görenler, durumu polise bildirince Gökçek evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada şunu söyledi: “Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim.”

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