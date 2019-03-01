Sosyal medyada Atatürk’e hakaret etmişti, tutuklandı

Kayseri’de bir adam sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
DHA’nın haberine göre Kocasinan ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Kadir Göçek, sosyal medya hesabı üzerinden, Atatürk’e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu.
Paylaşımları görenler, durumu polise bildirince Gökçek evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada şunu söyledi: “Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim.”