Sosyal medyada akollü içecek firmaları ‘takip edilemiyor’

Türkiye’de bazı alkollü içecek firmalarının Instagram ve Twitter hesaplarının takip edilmesi engellendi.

CNN Türk’te yer alan habere göre hesaplar Twitter’dan takip edilmek istendiğinde “Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin” uyarısı geliyor.

Insatgram ise, “Kısıtlı profil. Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor” uyarısı çıkıyor.

Bazı firmalar ise Instagram ve Twitter üzerinden hala takip edilebiliyor.

2013 yılından bu yana alkollü içecek firmalarını sosyal medyadan takip edebilmek için 18 yaş sınırı aranıyordu.