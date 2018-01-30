Sosyal medyada Afrin harekatını eleştiren 66 yaşındaki emekli tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medyadan TSK’nın Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiren 66 yaşındaki emekli V.S. tutuklandı.

Bianet’in haberine göre belediyeden emekli olan V.S., ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘PKK/KCK üyesi olmak’ suçlarından dün adliyeye sevk edilmişti.

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İçişleri Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre, sosyal medyada Afrin harekatıyla ilgili paylaşım yapan 311 kişi ‘terör propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.