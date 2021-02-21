Sosyal medya ‘yüzünü’ yenileyen CHP’nin yeni sloganı: Kendine güven

CHP, sosyal medya hesaplarındaki görseli ve kullandığı sloganı değiştirdi. Yeni slogan: ‘Kendine Güven.’

Partinin Twitter ve Facebook hesaplarında kullanılan kapak görselinde Türk bayrağı önünde Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Gökyüzünü temsil eden mavi renkli zeminin üzerinde, “Kendine güven” yazıyor. Sağ üst köşede ise altı ok logosu yer alıyor.

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CHP Mart 2014 seçimlerinden beri sosyal medya hesaplarında mavi zemin üzerinde lacivert renkli CHP yazısı içeren logo kullanıyordu. Bu logo kaldırıldı; yerini kırmızı zemin üzerinde beyaz altı ok bulunan klasik CHP logosuna bıraktı.