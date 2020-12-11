Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza: Bu sefer 30 milyon lira

‘Sosyal medya yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye’de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ikinci ceza kesildi. Şirketlere kesilen ceza miktarı ise 30 milyon lira oldu.

Fotoğraf: Pixabay

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.

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Ceza katlanarak artıyor

Ancak sosyal medya şirketleri, temsilci belirlememişti. Bu nedenle 10 milyon liralık ilk ceza 4 Kasım’da kesilmişti. Eğer temsilci belirlenmezse, Ocak 2021’de reklam yasağı gelecek, Nisan 2021’de bant genişliği yarı yarıya, Mayıs 2021’de ise yüzde 90 azaltılacak.