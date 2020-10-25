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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya şirketleri için son bir hafta; kulis: ABD seçimlerini bekliyorlar

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre 2 Kasım’da sona eriyor.

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılındı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da Facebook, Twitter, TikTok gibi sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için 2 Kasım’a kadar süre tanımıştı.

Sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Süreç devam ederse, Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu daha sonra yüzde 90’a kadar çıkabilecek. Bu da söz konusu sosyal ağ sağlayıcısının fiilen kapatılması anlamına geliyor.

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Kulis: ABD seçimlerini bekliyorlar

Hürriyet’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında BTK’de video konferans yöntemiyle yapılan bililendirme toplantısına Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmıştı.

Haberde aktarılan kulise göre, henüz adım atmayan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmak için 3 Kasım’daki ABD seçimlerini ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu bekliyor.

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