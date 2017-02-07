Sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki ayda 248 kişi tutuklandı

11 Aralık 2016 ile 6 Şubat 2017 arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 248 kişi tutuklandı.

Özellikle Beşiktaş’ta 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı intihar saldırılarının ardından sosyal medya mesajları takibe alınmış, ayrıca ihbar mekanizması da devreye sokulmuştu.

Bu kapsamda AA’nın derlediği bilgilere göre o günden bu yana ‘terör örgütlerini destekleyici’, ‘toplumda infial yaratıcı’, ‘devlet büyükleri ve güvenlik güçlerini aşağılayıcı’ ya da ‘terör örgütü propagandası’ olarak değerlendirilen paylaşımlar yaptığı suçlamasıyla 948 kişi gözaltına alındı.

248 kişi tutuklanırken 700 kişi adli kontrol şartıyla veya polis ifadesinin ardından serbest bırakıldı.