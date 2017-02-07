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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki ayda 248 kişi tutuklandı

 

11 Aralık 2016  ile 6 Şubat 2017 arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 248 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Özellikle Beşiktaş’ta 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı intihar saldırılarının ardından sosyal medya mesajları takibe alınmış, ayrıca ihbar mekanizması da devreye sokulmuştu.

Bu kapsamda AA’nın derlediği bilgilere göre o günden bu yana ‘terör örgütlerini destekleyici’, ‘toplumda infial yaratıcı’, ‘devlet büyükleri ve güvenlik güçlerini aşağılayıcı’ ya da ‘terör örgütü propagandası’ olarak değerlendirilen paylaşımlar yaptığı suçlamasıyla 948 kişi gözaltına alındı.

248 kişi tutuklanırken 700 kişi adli kontrol şartıyla veya polis ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya hedefte: Gözaltı talimatı bekleyen yaklaşık 18 bin dosya var

 

 

 

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