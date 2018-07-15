‘Sosyal medya paylaşımı’ndan gözaltına alınan Volkan Kesanbilici serbest

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis saldırısıyla bir gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kesanbilici daha sonra serbest bırakıldı.

Kesanbilici, gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kesanbilici şöyle yazdı: “Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçlamasıyla evimden emniyete götürülüyorum.”

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Kesanbilici, daha sonra serbest bırakıldığını da Twitter’dan paylaştı:

Arayan,soran,merak eden tüm dostlara teşekkürler,sevgiler ve selamlar. Yeniden dostların arasında ve ÖZGÜRÜZ.

Yaşamak direnmektir !

Berxwedan jiyane ✌🏼 pic.twitter.com/zmj7ijX65I — Volkan Kesanbilici (@VKesanbiIici) July 15, 2018

Kesanbilici, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin zırhlı araçtan sıktığı, içinde metal bilyeler olan plastik mermiyle sol gözünü kaybetmişti.

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Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu, 21 Ocak 2014 günü Gezi Parkı eylemlerinde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından hukuki süreçte birlikte hareket etmek, insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açan kanun ve uygulamalara karşı mücadele etmek için kurulmuştu.