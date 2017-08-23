Sosyal medya hesabından Atatürk’e ‘mason’ diyen uzman erbaş tutuklandı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Atatürk’ün ‘mason’ olduğunu iddia eden uzman erbaş Erdal Kaya, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan tutuklandı.

AA’nın haberine göre, Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda uzman erbaş olarak görev yapan Erdal Kaya’nın sosyal medyadaki hesabından ‘Atatürk’e hakaret’ ettiği iddiası, çalıştığı kurum tarafından savcılığa bildirildi. Büyükçekmece başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Kaya, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sevk yazısında, Kaya’nın 16 Aralık 2016’da sosyal medya hesabından “M.Kemal’in eline dikkat” ibaresiyle Atatürk’ün bir grup arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı koyarak ‘mason’ olduğu iddiasında bulunduğu, 16 Nisan 2017’de “Ben şaşırmadım siz şaşıracaksınız” başlığıyla Atatürk’ün misafirlerinin bulunduğu bir fotoğrafı koyarak ‘Atatürk’ün Türk kadınlarını İran Şahı’na takdim etmiş gibi gösterilmeye çalıştığı’ öne sürüldü.

Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kaya’nın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.