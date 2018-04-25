Sosyal medya ‘Cumhuriyet davası’nı konuşuyor: #GazetecilikSuçDeğildir

Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazetecilere hapis cezaları verilmesi, sosyal medyanın da gündemi oldu.

Çok sayıda Twitter kullancısı, davada gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirterek ‘#GazetecilikSuçDeğildir’ etiketiyle gazetecilere destek verdi.

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Cumhuriyet davasında karar;

Adalet gerçekleşmedi.

Gazetecilik, halkın haber alma hakkı mahkum edildi.

Akın Atalay içerden dışarıdaki OHAL cezaevine tahliye edildi.#cumhuriyet #GazetecilikSuçDeğildir — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 25, 2018

Gazetecilere hapis cezası verilmesi talimatını veren siyasiler ve bunu uygulayan yargıçlar hakikati susturamayacak. Bu kararın utancıyla yaşayacaklar. #GazetecilikSuçDeğildir — timursoykan (@timursoykan) April 25, 2018

öğrenciden, avukattan, öğretmenden, işçiden, memurdan, esnaftan, gazeteciden, yazardan, çizerden, siyasetçiden, kadından, çocuktan terörist yarattılar.

pir ü pak iktidarları dışında kalan hepimiz teröristiz#GazetecilikSuçDeğildir — Güneş Kara (@parrhesiastes__) April 25, 2018

#GazetecilikSuçDeğildir

nasil simdi cemaatciler "gazeteler bizim magduriyetimizi yazmiyor" diye agliyorsa siz de aglayacaksiniz. cunku bu duzeni onlar kurdu siz devam ettirdiniz #CumhuriyetDavası — H. Huseyin Tahmaz (@h_tahmaz) April 25, 2018

"Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir" demiş Erdoğan. İyi bir tespit.#GazetecilikSuçDeğildir #CumhuriyetDavası — Pınar Öğünç (@pinarbihter) April 25, 2018

#CumhuriyetDavası'nda verilen cezalar hukukun ayaklar altına alınması ve tüm gazetecilere gözdağıdır. Ne olursa olsun biat etmeyen gazeteciler var olacak. #GazetecilikSuçDeğildir — Derya Okatan (@derya_okatan) April 25, 2018

#CumhuriyetDavası'nda gazetecilik mahkûm edildi. İnanıyoruz ki hukuk uyanacak, bu kararlar tek tek bozulacak. Çünkü #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/QhEEj4dP33 — P24 (@P24Punto24) April 25, 2018

Bütün gazetecileri hapsetseniz de, ceza yağdırsanız da #GazetecilikSuçDeğildir — kemal can (@_kemalcan) April 25, 2018

Bu sözler, bugün beni ağlatmıştı. Ve gazetecilik bir kez daha cezalandırıldı: tüm tutuklu gazetecilere bir büyük özgürlük borcu var Türkiye’nin. #GazetecilikSuçDeğildir #CumhuriyetDavası pic.twitter.com/gf935EB7hS — Sezin Öney (@SezinOney) April 25, 2018

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına, gazetecilere yağdırılan cezalar iktidar yanlısı ve bağımlı yargının hukuk dışı kararıdır. Gerçek gazeteciler hakikatleri söylemekten vazgeçmeyecekler. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/elCUgoz3YV — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 25, 2018

Tarih bizi haklı çıkaracak, kim ne derse desin #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/7lC5ZDyALM — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) April 25, 2018

#GazetecilikSuçDeğildir Ülkemizi bize dar etmeye çalışıyorsunuz ama ne sindirebileceksiniz ne döndürebileceksiniz ne de susturabileceksiniz. pic.twitter.com/2oArxWXQk5 — Ezgi Özcan (@eezgiozcan) April 25, 2018

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de kararda adalet olmadığını ifade etti.