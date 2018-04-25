Sosyal medya ‘Cumhuriyet davası’nı konuşuyor: #GazetecilikSuçDeğildir

Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazetecilere hapis cezaları verilmesi, sosyal medyanın da gündemi oldu.
Çok sayıda Twitter kullancısı, davada gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirterek ‘#GazetecilikSuçDeğildir’ etiketiyle gazetecilere destek verdi.
aynı gün
yalan ve gerçek #GazetecilikSucDegildir pic.twitter.com/AwU7W6n9kB
— mustafahos (@mustafahos) April 25, 2018
Cumhuriyet davasında karar;
Adalet gerçekleşmedi.
Gazetecilik, halkın haber alma hakkı mahkum edildi.
Akın Atalay içerden dışarıdaki OHAL cezaevine tahliye edildi.#cumhuriyet #GazetecilikSuçDeğildir
— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 25, 2018
Gazetecilere hapis cezası verilmesi talimatını veren siyasiler ve bunu uygulayan yargıçlar hakikati susturamayacak. Bu kararın utancıyla yaşayacaklar. #GazetecilikSuçDeğildir
— timursoykan (@timursoykan) April 25, 2018
öğrenciden, avukattan, öğretmenden, işçiden, memurdan, esnaftan, gazeteciden, yazardan, çizerden, siyasetçiden, kadından, çocuktan terörist yarattılar.
pir ü pak iktidarları dışında kalan hepimiz teröristiz#GazetecilikSuçDeğildir
— Güneş Kara (@parrhesiastes__) April 25, 2018
Bu adalet değil, olamaz da…
Çünkü #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/TI8zRXrOQL
— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) April 25, 2018
#GazetecilikSuçDeğildir
nasil simdi cemaatciler "gazeteler bizim magduriyetimizi yazmiyor" diye agliyorsa siz de aglayacaksiniz. cunku bu duzeni onlar kurdu siz devam ettirdiniz #CumhuriyetDavası
— H. Huseyin Tahmaz (@h_tahmaz) April 25, 2018
#GazetecilikSuçDeğildir #TarihÖnündeUtanacaksınız
Gazetecilik yargılanamaz. Akın Atalay aramıza hoş geldin.
— Selina Doğan (@_SelinaDogan) April 25, 2018
"Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir" demiş Erdoğan. İyi bir tespit.#GazetecilikSuçDeğildir #CumhuriyetDavası
— Pınar Öğünç (@pinarbihter) April 25, 2018
#CumhuriyetDavası'nda verilen cezalar hukukun ayaklar altına alınması ve tüm gazetecilere gözdağıdır. Ne olursa olsun biat etmeyen gazeteciler var olacak. #GazetecilikSuçDeğildir
— Derya Okatan (@derya_okatan) April 25, 2018
#CumhuriyetDavası'nda gazetecilik mahkûm edildi. İnanıyoruz ki hukuk uyanacak, bu kararlar tek tek bozulacak. Çünkü #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/QhEEj4dP33
— P24 (@P24Punto24) April 25, 2018
#CumhuriyetDavası
Hukuksuzluğu yeneceğiz.
Karanlığı yırtacağız.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/osJgyIlAf3
— GazetecilerSendikası (@tgs_org_tr) April 25, 2018
Bütün gazetecileri hapsetseniz de, ceza yağdırsanız da #GazetecilikSuçDeğildir
— kemal can (@_kemalcan) April 25, 2018
Bu sözler, bugün beni ağlatmıştı. Ve gazetecilik bir kez daha cezalandırıldı: tüm tutuklu gazetecilere bir büyük özgürlük borcu var Türkiye’nin. #GazetecilikSuçDeğildir #CumhuriyetDavası pic.twitter.com/gf935EB7hS
— Sezin Öney (@SezinOney) April 25, 2018
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına, gazetecilere yağdırılan cezalar iktidar yanlısı ve bağımlı yargının hukuk dışı kararıdır. Gerçek gazeteciler hakikatleri söylemekten vazgeçmeyecekler. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/elCUgoz3YV
— HDP (@HDPgenelmerkezi) April 25, 2018
Tarih bizi haklı çıkaracak, kim ne derse desin #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/7lC5ZDyALM
— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) April 25, 2018
#GazetecilikSuçDeğildir Ülkemizi bize dar etmeye çalışıyorsunuz ama ne sindirebileceksiniz ne döndürebileceksiniz ne de susturabileceksiniz. pic.twitter.com/2oArxWXQk5
— Ezgi Özcan (@eezgiozcan) April 25, 2018
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de kararda adalet olmadığını ifade etti.
No shred of justice in #Cumhuriyet verdict. 15 journalists + staff of oldest Turkish newspaper convicted on ridiculous terrorism charges. #journalismisnotacrime
— Kati Piri (@KatiPiri) April 25, 2018