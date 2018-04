Sosyal medya ‘Cumhuriyet davası’nı konuşuyor: #GazetecilikSuçDeğildir

Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazetecilere hapis cezaları verilmesi, sosyal medyanın da gündemi oldu.

Çok sayıda Twitter kullancısı, davada gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirterek ‘#GazetecilikSuçDeğildir’ etiketiyle gazetecilere destek verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de kararda adalet olmadığını ifade etti.

No shred of justice in #Cumhuriyet verdict. 15 journalists + staff of oldest Turkish newspaper convicted on ridiculous terrorism charges. #journalismisnotacrime

— Kati Piri (@KatiPiri) April 25, 2018