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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya ‘Cumhuriyet davası’nı konuşuyor: #GazetecilikSuçDeğildir

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Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazetecilere hapis cezaları verilmesi, sosyal medyanın da gündemi oldu.

Çok sayıda Twitter kullancısı, davada gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirterek ‘#GazetecilikSuçDeğildir’ etiketiyle gazetecilere destek verdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de kararda adalet olmadığını ifade etti.

Ceza verilen Cumhuriyet’çiler: Enseyi karartmayın, biz kazanacağız

‘Cumhuriyet davası’nda gazeteci ve yazarlara ceza yağdı

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