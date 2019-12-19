‘Sosyal konut’a talep patladı: Üç günde ev sayısından yüzde 30 fazla başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yapacağı 100 bin ‘sosyal konut’a üç günde 130 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TOKİ’nin İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’na katılan bakan, konutların temelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde atılacağını ifade etti.

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Kurum, inşatların bir-bir buçuk yılda tamamlanacağını belirterek dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını dile getirdi.

TOKİ, 2+1 olan 75-85 metrekarelik evleri 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan taksitlerle, 100 metrekarelik 3+1 konutları da yine aynı sürede 1022 liradan başlayan taksitlerle dar gelirlilere satacak.

Konutlara başvurmak için hane halkı gelirinin İstanbul için 6, diğer kentler için de en fazla 5 bin 500 lira olması gerekiyor. Başvurular 15 Ocak 2020’de sona erecek.

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‘Kanal İstanbul’da ÇED sürecinde sona gelindi’

Çevre bakanı, Kanal İstanbul projesinin ÇED sürecinde de sona yaklaşıldığını belirtti: “Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazının özgürlük ve koruma kurtarma projesidir. Yapacağımız proje, dünyada eşi benzeri olmayan örnek bir proje olacaktır.”

Kurum, projenin İstanbul’un gelecek 50 yılını karşılaması beklenen su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği iddialarını reddederek “O bölgede de bir arazi takasına ve rantına müsaade etmeyiz” dedi.

Katar şeyhi soruldu

Bakan, proje öncesi arazi toplandığı haberlerini de yalanlayarak şunları kaydetti: “Katar şeyhiyle alakalı böyle bir söylenti var. Ona ilişkin de 44 bin metrekare bir arsa söz konusu. O da yedi-sekiz ay önce alınmış bir arsa. Dolayısıyla bu durum doğru değildir.”