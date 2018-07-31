Soruşturma gizli, haber olmadı: Demirören AVM’de zemine düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Demirören AVM’de 3-4 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk yürüyen merdiven boşluğundan zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Bianet’ten Hikmet Adal’ın haberine göre, olayın haberi Demirören Holding bünyesinde bulunan Demirören Haber Ajansı (DHA) ve ayrıca Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis etmedi.

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Demirören AVM’de bir mağazada çalışan görgü tanığı 3-4 yaşlarındaki çocuğun, ailesinin yanından ayrılarak yürüyen merdivenlerin yanında oynamaya başladığı sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Anlatılana göre olay 27 Temmuz günü saat 16:00 sularında yaşandı. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir çocuk, birinci katta bulunan kafenin orada ailesiyle birlikte dolaşırken, ailesinin yanından ayrılarak yürüyen merdivenlerin orada oynamaya başladı.

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Aşağıya inen ve yukarıya çıkan merdivenin arasındaki boşluktan faydalanan çocuk dış taraftan yürüyen merdivenin bandına asıldı. Ayakları yerden kesilerek ilerleyen çocuk fazla dayanamayarak ellerini bıraktı ve eksi katlarda bulunan sert zemine düştü.

Bir başka görgü tanığının ifadesine göre burada çocuğa alışveriş merkezinde bulunan insanlar tarafından kalp masajı yapıldı. Alışveriş merkezinde sağlık çalışanı olmadığı için kalp masajının çevrede bulunanlar tarafından yapıldığı ifade edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından savcılık ve alışveriş merkezi yetkilileri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

AVM’de olayın yaşındığı boşluk cam bariyerle kapatılmış durumda; zemin katta daha önce inşaat gerekçesiyle kaldırılan koruma filesi tekrar yerine konulmuş.

Taksim Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis yetkilileri, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu ve soruşturmayı yürüten savcının izni olmadan konu hakkında bilgi veremeyeklerini söyledi.