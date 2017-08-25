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Soruşturma başlatıldı: Yoğun bakımda gaz sızıntısı nedeniyle 25 hasta tahliye edildi

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Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde gaz sızıntısı nedeniyle 25 hasta tahliye edilerek başka hastanelere götürüldü.

Hastanenin birinci katındaki yoğun bakım ünitesinde AFAD ekiplerinin incelemesi devam ederken, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan hastalar da kent içindeki özel ve devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

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Ameliyatlar sonlandırıldı

Sağlık bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, anestezi altındaki altı hastanın oksijen saturasyonlarında (oksijen doygunluğu) düşme görülmesi ve gaz sisteminde farklı bir koku duyulması üzerine ameliyatların derhal sonlandırıldığı belirtildi.

25 hasta diğer hastanelere sevk edildi

Yoğun bakıma alınan altı hastadan dördünün durumunun iyi olduğu, iki hastanın ise saturasyon düşüklüğü nedeniyle tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklama şöyle devam etti: “Hastalar yoğun bakımda tedavi görmekte iken, oksijen sisteminde aynı kokunun hissedilmesi üzerine tüm hastalar için merkezi oksijen sistemi kapatılmıştır. Bunun üzerine hastanede oksijen ihtiyacı olan toplam 25 hastanın aynı ilde diğer hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.”

Bu durumun savcılık ve AFAD yetkililerine bildirildiği aktarılan bakanlığın açıklamasında, AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü ve bu ihtimal üzerinde durulduğu ifade edildi.

Gazların karışım sebeplerinin araştırıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın sonucunda yapılacak yasal işlemlerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyuruldu.

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